

ننشر أسعار الذهب المحلية بالأسواق ننشر أسعار الذهب المحلية بالأسواق

تنشر "بوابة الوفد"أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه بقيمة 24 جنيها عند آخر إغلاق له أمس الاثنين ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 870 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ، وكذلك ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 1942 دولار وهو أعلى مستوى له عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 745.70 جنيه وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 994.25 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6960 جنيها وبلغ السعر العالمى نحو 1942 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية



والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.