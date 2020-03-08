

الذهب يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في تاريخه الذهب يتراجع عالمياً من أعلى مستوى في تاريخه

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً من أعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض الزخم ووسط ترقب اجتماع الفيدرالي.



وكان المعدن النفيس سجل بالأمس أعلى تسوية في تاريخه عند 1931 دولار للأوقية، كما سجل مستوى قياسياً وسط التعاملات عند 1971 دولار للأوقية.



وعاودت العملة الأمريكية الصعود مجدداً اليوم، لترتفع من أدنى مستوى في عامين والذي سجله بالأمس، وسط انتظار الأسواق تمرير حزمة تحفيز مالي أمريكية جديدة.

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ويأتي أداء الذهب على الرغم من التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفيروس وتداعياته.وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ اليومويعلن نتائجه غداً الأربعاء، وإن كانت التوقعات لا تشير إلى تغيير كبير في موقف السياسة.وبحلول الساعة 7:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول عند مستوى 1956.20 دولار للأوقية.في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1930.50 دولار للأوقية.وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 93.826.