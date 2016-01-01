علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

في حساباتهم، استخدموا طريقة مختلفة عن ثابت هابل (وحدةَ القياس المستخدمة لوصف توسّع الكون، فالكون مازال يتمدد حتى الآن منذ بدء الانفجار العظيم قبل نحو 13.82 مليار سنة).
أوضح علماء أمريكيون وبريطانيون معنى ثابت هابل، الذي يستخدم لحساب عمر الكون. في بحثهم، استخدموا طريقة حساب جديدة تمامًا.
تشير أعمال الفلكيين المنشورة في مجلة Astronomical Journal إلى أن المحاكاة الحاسوبية القائمة على ثابت هابل (معدل توسع الكون)، وسلوك المجرات وبُعد أقدم النجوم تُستخدم حاليًا لحساب وقت الانفجار العظيم الذي أنتج الكون.
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