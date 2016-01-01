كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا، يعادل بحجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس/آب المقبل.
وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في هذا التاريخ.
وأضافت الوكالة بأن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر، وسيحدث ذلك في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو.
يذكر بأن هذا الكويكب تم اكتشافه في 14 أغسطس 2009، وينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض.
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