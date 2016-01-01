كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

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كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا، يعادل بحجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس/آب المقبل.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في هذا التاريخ.

وأضافت الوكالة بأن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر، وسيحدث ذلك في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو.
يذكر بأن هذا الكويكب تم اكتشافه في 14 أغسطس 2009، وينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض.

وأضافت الوكالة بأن المرة القادمة، التي سيقترب بها PQ1 من كوكبنا ستكون في عام 2137.

هذا وكانت وكالة الفضاء الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق عن رصدها لكوكبين يحملان اسم "DY30 2016" و"2020 ME3".

وأكدت الوكالة أن هذه الكويكبات لن تشكل أي تهديد بالنسبة للأرض، لأنها ستعبر وستكمل مسيرها من جانب كوكبنا فقط، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

المصدر: سبوتنيك

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