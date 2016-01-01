السيسي يكشف موقف مصر حال فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا قال؟



الرئيس السيسي الرئيس السيسي



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية سد النهضة يتم التحرك فيها عن طريق التفاوض، مؤكدا أنه المسار الطبيعي للقضية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، قائلا: "نتحرك في معركة تفاوض.. والتفاوض يتم على ملئ وتشغيل السد ونبذل جهدنا".



في حال فشل المفاوضات السياسية حول السد، قال الرئيس السيسي لـ المواطنين، مؤكدا:"هننجح في التفاوض بعملكم وجهدكم بإصراركم وإصرارنا في الوصول لاتفاق على الأقل يحقق لنا المصالح لحقوقنا".

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وتابع مطمئنا المواطنين: "حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة".