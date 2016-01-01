الرئيس السيسى عن مفاوضات سد النهضة: الأسد محدش بياكل أكله

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الرئيس السيسى


قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن التحديات لن تنتهى فى أى أمة فالتحديات تنتهى بالإجماع والكتلة الشعبية الواعية والفاهمة.

وأوضح أن مصر تقوم بالعديد من الإجراءات لتوفير نسبة كبيرة من فقد المياه.

واضاف الرئيس السيسى خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الروبيكي، بشأن سد النهضة إننا مازلنا حرصين فى التعامل من خلال التفاوض ، معلقا :" الاسد محدش بياكل أكله ،خليكوا أسود " ، مؤكدا على أن يكون كل مسئول أسدا صغيرا فى موقعه حتى لا يستطيع أحد مواجهتنا .

وتابع الرئيس أن بناء الدولة لا يعتمد على الجيش والشرطة بل بكل الشعب المصرى بما فينا الجيش والشرطة .

المصدر: elbalad

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