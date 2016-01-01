ارتكبت مجزرة.. شاهد.. لحظة استهداف القوات التركية لـ المدنيين في سوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية استهدفت المدنيين في ريف حلب الشرقي مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين من عائلة واحدة وجرح 6 أخرين منهم نساء وأطفال.



وأوضح المرصد السوري أن القوات التركية ارتكبت مجزرة بحق عائلة في محيط قرية "قرط ويران" الخاضعة لنفوذ "مجلس الباب العسكري" في ريف مدينة منبج شرق حلب جراء استهداف القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر لمنازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون.



وأضاف أن القوات التركية لا تزال تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.

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وفي سياق المتصل، رصد المرصد السوري، صباح اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف للقوات التركية يضم نحو 35 آلية عسكرية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث قام الجنود الأتراك بالانتشار ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي منذ ساعات الصباح الأولى، تمهيدًا لتسيير دورية مشتركة جديدة مع القوات الروسية على طريق الـ “M4″.وكان المرصد السوري رصد في الـ 22 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة شرق إدلب ووصلت إلى منطقة عين حور، وهي آخر منطقة على الاتستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل، لتكون بذلك الدورية المشتركة الـ 22 قد أتمت الاتفاق الروسي – التركي الذي جرى في الخامس من شهر آذار الفائت، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل اتستراد الـ M4 وفقًا لبنود الاتفاق.https://t.co/2AYyivzu13?amp=1