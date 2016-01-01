ننشر تفاصيل ميكنة إجراءات الحصول على بيان النجاح الإلكتروني لطلاب المدارس

وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل ميكنة إجراءات الحصول على بيان النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية ، و الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي ، حيث أكدت انه تم الانتهاء من نشر التطبيق الالكتروني الخاص بذلك وفقا للخطوات التالية :
- قيام مسئولي إدارات الإحصاء بالادارات التعليمية بتسجيل بيانات مسئولي شئون الطلاب في كل ادارة تعليمية وذلك من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بإستمارة المعلم او الموظف
- قيام مسئولي شئون الطلاب بالادارات التعليمية بالدخول على التطبيق الالكتروني estud-affaires.emis.gov.eg
ويتاح لهم من خلال التطبيق : طباعة بيانات النجاح الإلكترونية لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي للراغبين لتقديمها لجهات خارجية فقط (السفر الى الخارج) ، ويتم الاستعلام عن الطالب بكود الطالب او الرقم القومي واختيار العام الدراسي والمرحلة والصف واعتماده وتسليمه للطالب ، وذلك بعد التأكد من سداد الرسوم المقررة المتبعة في هذا الشأن
أما بشأن ميكنة طلبات نقل الطلاب بين المدارس إلكترونيا ، فقد اكدت وزارة التربية والتعليم أنه حاري نشر التطبيقات الالكترونية الخاصة بذلك والتي ستتم وفقا للاجراءات التالية :
- بالنسبة لولي الامر : يتاح تقديم طلب نقل من مدرسة إلى اخرى من خلال التطبيق الالكتروني
parents.emis.gov.eg مع سداد الرسوم المقررة والمتبعة في هذا الشأن ، كما يلزم تسجيل رقم الحوالة عقب سدادها لاستكمال باقي إجراءات النقل ، ويجب متابعة اجراءات طلب النقل ونتيجة البت فيه من خلال تفس التطبيق الالكتروني الذي تثدم من خلاله بالطلب
- وبالنسبة للمدرسة المنقول منها الطالب : فيتاح للمدارس من خلال التطبيق الالمتروني الخاص بإستمارة التلميذ ، بالاطلاع على الطلبات المقدمة ، ويلزم تسجيل بيان درجات الطلاب بالصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادي لاستكمال باقي اجراءات النقل الالكتروني من المدارس وفقا لما تم اعتماده
- بالنسبة لشئون الطلاب بالادارة التعليمية : يتم نتابعة طلبات استخراج بيانات النجاح الالمترونية لطلاب كافة المراحل التعليمية لمراجعتها واعتمادها إلكرونيا حتى يتم استكمال باقي إجراءات النقل الالكتروني من المدارس وفقا لما تم اعتماده
- بالنسبة للمدرسة المنقول إليها الطالب: فيتاح للمدارس من خلال التطبيق الالكتروني استمارة التلميذ بفحص ومراجعة طلبات النقل الالكتروني المقدمة إليها والبت بالقبول أو الرفض بعد موافقة مدير التعليم المختص و وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن
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