قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، إن أكثر الموضوعات تعقيدًا في مفاوضات سد النهضة في الفترة السابقة كانت في الجانب القانوني وليس الجوانب الفنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الري: "لذلك نفتكر أن الضمان الوحيد للتعاون بين الدول الثلاث هو توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الأول والتشغيل".
وأكد عباس أن المقترحات الاربعة التي تقدم بها السودان اليوم في مفاوضات سد النهضة بحضور جميع الأطراف في المفاوضات لا تمثل شروطًا وإنما هي مقترحات لضمان نجاح المفاوضات، وتتمثل في إعطاء دور أكبر للخبراء وحصر التفاوض في النقاط العالقة دون إضافة أي نقاط جديدة، بجانب اقتراح أجندة محددة لفترة التفاوض المقبلة والمحددة بأسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف والبناء على ما سبق وتم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة.
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التعليقات على 4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة
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