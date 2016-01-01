هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب.. فيديو

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صورة الخبر: الأزهر العالمي للفتوى
الأزهر العالمي للفتوى

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز ذبح الأضحية الحامل، لأن فعل هذا الأمر يعتبر إخلالا بشروط الأضحية وهو خلوها من العيوب.

وأضاف عرفة، في البث المباشر لموقع "صدى البلد" على "فيس بوك"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات الجمهور، أنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

وأشار إلى أنه كذلك لا يجوز الأضحية بالذبيحة المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.

وكذلك الأضحية العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.

وواصل: الأضحية الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
https://www.facebook.com/watch/?v=1620702324764003

المصدر: elbalad

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