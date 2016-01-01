إزالة الشعر تكون فعالة فقط عندما تتم بشكل صحيح، وفي بعض الأحيان لا يمكن إزالة بعض الشعر القصير، ما قد يسبب تهيجًا ويجعلك تشعرين بأن المهمة غير مكتملة، فيما يلي بعض الطرق البسيطة لحل مشكلة إزالة الشعر في المنزل.
استخدمي كريم الحلاقة لإزالة الشعر، إنها دائما ضرورة، إذا كنت لا تستخدمين نوعًا من الزيوت، فيمكن أن تترك الحلاقة الجافة بعض الشعر القصير.
* عند الحلاقة ، استخدمي دائمًا ماكينة الحلاقة المناسبة، وتأكد من أن الشفرات ليست مملة وقديمة، لأنها لن تؤدي المهمة بشكل صحيح ، وتترك وراءها الشعر.
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التعليقات على أفضل طريقة لـ إزالة الشعر في المنزل
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