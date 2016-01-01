قبل العيد.. طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس



طاجن العكاوى بالبطاطس طاجن العكاوى بالبطاطس



تعد العكاوي من الاكلات التي يتناولها الكثير في العيد ونقدم لكي اليوم طريقة طاجن العكاوى بالبطاطس



المقادير

١-ملح

٢-فلفل

٣-بودر توم

٤-جوز الطيب

٥-بصل مفروم

٦-زبدة او سمنة

٧-بطاطس مكعبات

٨-قرن فلفل اخضر

٩-فلفل الوان طماطم جزر بصل

١٠-نص مكعب مرقة



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طريقة التحضير

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يتم وضع البصل المفروم مع العكاوى فى حلة على النار وتكون النار هادية حتى يتم تصفية ماية اللحمة مع البصل ويتم التسوية نصف تسوية بدون اضافة ماية ويتم اضافة التوابل والزبدة او السمن للعكاوى وضع الجزر مع العكاوى بعد مرور نص ساعة يتم تحمير مكعبات البطاطس تحميرة سريعة قبل وضعها فى الطاجن نضع اسفل الطاجن طرنشات البصل والفلفل الوان ثم يتم وضع العكاوى بالصوص الموجود فى الحلة مع مكعبات البطاطس ويتم وضع طرنشات خفيفة من الطماطم وطرنشات الفلفل الوان ويتم رش رشة خفيفة من الفلفل الاسود وجوزة الطيب مع قليل من الماية وتضع فى الفرن على درجة حرارة متوسطة