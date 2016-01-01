سكراب التفاح لإطلالة مبهجة فى العيد

يعد سكراب البشرة أو المعروف بالسنفرة من أهم الطرق الطبيعية التى تجعل البشرة أجمل وأفتح وأكثر نضارة حيث يزيل السكراب الشوائب والخلايا الميتة.
قدم موقع "بولد سكاى" خطوات عمل سكراب التفاح لتقشير البشرة والتخلص من جميع العيوب الموجدة بها.
مكونات الماسك:
ملعقة كبيرة دقيق الشوفان المطحون
ملعقة صغيرة من العسل
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