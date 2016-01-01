سكراب التفاح لإطلالة مبهجة فى العيد

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سكراب التفاح

يعد سكراب البشرة أو المعروف بالسنفرة من أهم الطرق الطبيعية التى تجعل البشرة أجمل وأفتح وأكثر نضارة حيث يزيل السكراب الشوائب والخلايا الميتة.

قدم موقع "بولد سكاى" خطوات عمل سكراب التفاح لتقشير البشرة والتخلص من جميع العيوب الموجدة بها.

مكونات الماسك:
ملعقة كبيرة دقيق الشوفان المطحون
ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من عصير التفاح
ماء الورد

طريقة عمل الماسك:
ضعى جميع المكونات فى وعاء وقلبيهم جيدا.
نظفي الوجه بالماء وضعي القناع بالتساوي.
انتظرى حتى يجف القناع تمامًا.
رش الوجه ببعض الماء وافركيه بحركة دائرية.
استمرى لمدة 5 دقائق ثم اشطفه بالماء العادى جيدا.

المصدر: elbalad

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