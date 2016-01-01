الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح

آخر الأخبارعلم وتقنية › الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح

صورة الخبر: الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح
الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن البلاد أطلقت بنجاح صاروخ النقل Changzheng 4B وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية مدنية.

ووفقا للمؤسسة، جرت عملية الإطلاق يوم السبت 25 يوليو الجاري في الساعة 11.13 بالتوقيت المحلي (6:13 بتوقيت موسكو)، من مطار "تايوان" الفضائي بولاية شانشي الواقعة شمال الصين. وبعد مضي بعض الوقت وضعت الأقمار الثلاثة في مداراتها المقررة.

وينتمي القمر Ziyuan-3 (ZY-3) إلى مجموعة الأقمار الصينية الخاصة بالتقاط صور مجسمة للأرض، الضرورية للمساحة والخرائط. وهو تابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية. وسوف يعمل هذا القمر إلى جانب القمرين الأولين من نفس المجموعة والقمر Gaofeng-7 .

وأما القمر الصناعي الثاني Longxian فمزود بجهاز لكشف الأشعة السينية، والقمر الثالث Tianqi ثبت عليه نحو 12 جهازا مختلفا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72987

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager