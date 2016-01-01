

الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن البلاد أطلقت بنجاح صاروخ النقل Changzheng 4B وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية مدنية.



ووفقا للمؤسسة، جرت عملية الإطلاق يوم السبت 25 يوليو الجاري في الساعة 11.13 بالتوقيت المحلي (6:13 بتوقيت موسكو)، من مطار "تايوان" الفضائي بولاية شانشي الواقعة شمال الصين. وبعد مضي بعض الوقت وضعت الأقمار الثلاثة في مداراتها المقررة.



وينتمي القمر Ziyuan-3 (ZY-3) إلى مجموعة الأقمار الصينية الخاصة بالتقاط صور مجسمة للأرض، الضرورية للمساحة والخرائط. وهو تابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية. وسوف يعمل هذا القمر إلى جانب القمرين الأولين من نفس المجموعة والقمر Gaofeng-7 .

قد يعجبك أيضا...

وأما القمر الصناعي الثاني Longxian فمزود بجهاز لكشف الأشعة السينية، والقمر الثالث Tianqi ثبت عليه نحو 12 جهازا مختلفا.