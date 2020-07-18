

بحضور إسعاد يونس.. افتتاح سينما مدينتي بحضور إسعاد يونس.. افتتاح سينما مدينتي

قام محمد هشام طلعت والاعلامية إسعاد يونس رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما بقص شريط الافتتاح لسينما مدينتي بالاوبن اير مول .



حضر الافتتاح لفيف من الاعلامين والفنانين والشخصيات العامة إلى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس.



يشار إلى أن مجمع سينمات مدينتي يضم 15 قاعة عرض، منهم قاعة عرض VIP بالإضافة إلى توافر كراسي D box لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد انه وسط أحداث الفيلم.



وقد تم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط .









