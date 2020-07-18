

أضرار الإفراط في تناول التين الشوكي أضرار الإفراط في تناول التين الشوكي

التين الشوكي، يعُد من أشهر المأكولات الصيفية التي تغزو شوارع القاهرة، إضافة إلى أنه ارتبط بعدد من المشروعات للشباب والطلاب لمساعدة أنفسهم للمعايشة، خلال الفترة القليلة الماضية.







وتصدر خلال الساعات الأخيرة، هاشتاج التين الشوكي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من قبل النشطاء، مرفقين مع صور التين الشوكي، بعض من فوائده وأضراره، وجماله خلال تناوله في فصل الصيف للمصريين.

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وبعيدًا عن أنه مشروع بسيط الأرباح، ويتكون من رأس مال في تناول أيدي الشباب، يكمن التين الشوكي بعدد من السلبيات في حال الافراط في تناوله بكمياتكونه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية قد تؤدي إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية، ومشاكل أخرى مثل الغازات المعوية، والانتفاخ المعوي، وعدم الراحة في المعدة.ومن مشكلات تناول التين الشوكي، بكميات كبيرة، يخفض نسبة السكر في الدم، وهو حالة ينخفض فيها مستوى السكر في الدم إلى أقل من المعدل الطبيعي، وتتميز بأعراض مثل الجوع المفرط والتعرق المفرط والإغماء والتعب والغثيان والقيء.إضافة إلى أنه قد يؤدي الاستهلاك المفرط للتين الشوكي إلى إضافة المزيد من السعرات الحرارية بسرعة إلى نظامنا الغذائي، ما قد يزيد من خطر زيادة الوزن.أقرا ايضًا.. يرفع القدرة على مقاومة الأمراض السرطانية.. أبرز فوائد التين الشوكيأما بالنسبة إلى السيدات الحوامل، فأنه يسبب ضررًا كبيرً عليهن، كونه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية قد يسبب عدم الراحة في المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، مثل الغازات المعوية والانتفاخ المعوي وانتفاخ البطن وسوء امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الطعام عن طريق الأمعاء، وبالتالي يؤثر ذلك على الحمل بطريقة سلبية تماما.الحصول على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، على الرغم من أن مضادات الأكسدة جيدة بالنسبة لنا وتوفر العديد من الفوائد، إلا أن المستوى العالي لها في نظامنا يتسبب في إلحاق الضرر بنا.