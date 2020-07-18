توصلت دراسة حديثة إلى أن مهارات التفكير لدى الشخص قد تكون عرضة للانخفاض في منتصف العمر إذا كان يدخن أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.
وقالت أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب والأوبئة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية الدكتورة كريستين يافي: "وجدنا أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى التدخين مرتبطة باحتمالات أعلى للتدهور المعرفي المتسارع، حتى على مدى فترة قصيرة مدتها خمس سنوات".
وأضافت يافي: "من المشجع أن نعرف أن هناك سلوكيات يمكن للناس تعديلها في منتصف العمر للمساعدة على منع التراجع الحاد في التفكير والذاكرة مع تقدمهم في العمر".
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التعليقات على دراسة: التدخين يؤثر على التراجع العقلي للشخص في منتصف العمر
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