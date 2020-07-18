لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

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لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

يعد تناول القهوة، أو غيرها من المشروبات الأقوى، في شرفة مقهى جزءا أساسيا من نمط الحياة الباريسية. ولكن إذا كنت تريد ذلك في فصل الشتاء، فإنه ينبغي عليك الانتهاء بسرعة ورشفها ساخنة.

وأعلنت وزيرة البيئة باربرا بومبيلي، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من نهاية فصل الشتاء المقبل، سوف يحظر على المقاهي والمطاعم تدفئة الأماكن الخارجية التابعة لها التي تقع في الهواء الطلق.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الرئيس إيمانويل ماكرون لتنفيذ أكثر من 140 اقتراحا تم وضعها من قبل مؤتمر المواطنين الذي انعقد مؤخرا بشأن مكافحة التغير المناخي.

كما سيتم أيضا إلزام المحال التي تقوم بتشغيل أجهزة التدفئة أو التكييف بالإبقاء على أبوابها مغلقة.

وقالت بامبيلي عقب اجتماع وزاري برئاسة ماكرون "لا يمكننا لمجرد أن نعفي الناس من جهد فتح الباب أن (نسمح) بتكييف الشارع في وسط فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 30 درجة مئوية".

وأضافت كما أنه "لا يمكن لنا أن نقوم بتدفئة شرفات المقاهي وسط فصل الشتاء، عندما تكون درجة الحرارة صفرا لمجرد الاستمتاع بالدفء أثناء تناول القهوة في الخارج".

ورأت الوزيرة، أن مثل هذه الممارسات تعد "انحرافات بيئية من شأنها أن تؤدي إلى إسراف شديد غير مبرر بالمرة في استهلاك الطاقة".

المصدر: الدستور

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