يعد تناول القهوة، أو غيرها من المشروبات الأقوى، في شرفة مقهى جزءا أساسيا من نمط الحياة الباريسية. ولكن إذا كنت تريد ذلك في فصل الشتاء، فإنه ينبغي عليك الانتهاء بسرعة ورشفها ساخنة.
وأعلنت وزيرة البيئة باربرا بومبيلي، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من نهاية فصل الشتاء المقبل، سوف يحظر على المقاهي والمطاعم تدفئة الأماكن الخارجية التابعة لها التي تقع في الهواء الطلق.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الرئيس إيمانويل ماكرون لتنفيذ أكثر من 140 اقتراحا تم وضعها من قبل مؤتمر المواطنين الذي انعقد مؤخرا بشأن مكافحة التغير المناخي.
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التعليقات على لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ
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