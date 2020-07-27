

أخبار البورصة اليوم الاثنين 27-7-2020 أخبار البورصة اليوم الاثنين 27-7-2020

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 27-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.





إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، البنك المصري لتنمية الصادرات، أسمنت سيناء، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.





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البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20%، والعرب على 6.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.76%.ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 99.3 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 174.2 ألف جنيه، 182.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2325 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.أوراسكوم للاستثمار القابضةقرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الموافقة على التوصية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة أوراسكوم الشركة القاسمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن الشركة القاسمة سوف تتخصص في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم لتي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.وأضافت الشركة، أنه ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة، غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية، على أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات إيداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.واعتمد المجلس أسباب التقسيم، وتشمل إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة، كما تشمل أسباب التقسيم، إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة.ووافق المجلس على التوصية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية غير عادية، ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية السهم الشركة القاسمة 11 قرشاً، وتكون القيمة الأسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرشاً لذات عدد الأسهم.كما أوصى المجلس بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، وأوصى المجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم، بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة 56.17 بالمائة في رأس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.وأوصى المجلس أيضاً بإعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية ۹ شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تابعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية على الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في انهاء إجراءات نقل الملكية.ووافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية عامة غير عادية تاليه.ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الأعمال وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية التقرير الإفصاح ونشره على شاشة إعلانات البورصة المصرية.بلتونقالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها تنتظر رد الجهات الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية لإتمام صفقة بيع شركة أرباخ جرايسون التابعة لها مع مجموعة من المستثمرين.ووقعت شركة بلتون المالية القابضة في أبريل الماضي، اتفاقية لبيع شركة ارباخ جرايسون الأمريكية، التابعة لها مع مجموعة من المستثمرين.