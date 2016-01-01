كالمحلات.. طريقة عمل البصارة في المنزل

تتميز طريقة عمل البصارة المصرية بأنها مختلفة الأنواع والطرق ولكن الأمهات المصرية تعشقن البصارة لأن لها مذاق خاص وليكم طريقة سهلة لعمل البصارة.
مقادير عمل البصارة المصرية
كوب فول مدشوش أو مقشر
بصلة مفرومة
4 فصوص ثوم
قطعة بقدونس مفرومة
قطعة كزبرة طازجة مفرومة
1/4 ملعقة صغيرة من الكمون
1/4ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1/4ملعقة صغيرة من النعناع
زيت
2 بصلة محمرة
ملح
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