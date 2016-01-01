

كالمحلات.. طريقة عمل البصارة في المنزل كالمحلات.. طريقة عمل البصارة في المنزل



تتميز طريقة عمل البصارة المصرية بأنها مختلفة الأنواع والطرق ولكن الأمهات المصرية تعشقن البصارة لأن لها مذاق خاص وليكم طريقة سهلة لعمل البصارة.



مقادير عمل البصارة المصرية



كوب فول مدشوش أو مقشر

بصلة مفرومة

4 فصوص ثوم

قطعة بقدونس مفرومة

قطعة كزبرة طازجة مفرومة

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون

1/4ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/4ملعقة صغيرة من النعناع

زيت

2 بصلة محمرة

ملح

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خطوات عمل البصارة المصرية- وضع إناء علي النار ويضاف إليها البصل والثوم ويتم تقليبها لمدة خمس دقائق.- يضاف إليها البصل و3 كوب من الماء ويضاف الفول والبقدونس والشبت والكزبرة والملح والفلفل والكمون والنعناع.- يتم تحريكه جيدًا ويترك علي النار لمدة ساعة حتي ينضج جيدًا.- وبعد نضجه يتم تبريده ووضعه في الخلاط ويتم خلطه جيدًا ويضع علي النار مرة أخري ويتم تقليبه ويتم تحضيرة في الأطباق وتزيينه بالبصل