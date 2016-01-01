طريقة عمل طحال بالثوم والفلفل

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طريقة عمل طحال بالثوم والفلفل

يعد الطحال من اشهر اكلات عيد الاضحى ويدخل ضمن قائمة المأكولات التى يطلق عليها حلويات المدبح ، ويمكن تقديمه بطرق متعددة لكن اجملها الطحال بالثوم.

نقدم لكم طريقة عمل طحال بالثوم والفلفل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طحال بالثوم والفلفل
طحال مسلوق
فلفل رومي
ثوم
سمنة
ملح
فلفل أسود
بهارات
طريقة عمل طحال بالثوم والفلفل
- فى طاسة على النار ضعى السمنة وحمرى بها الثوم ثم اضيفي الطحال
- اضيفي الفلفل الرومي والملح والفلفل الاسود والبهارات.
- يترك على نار هادئة حتى ينضج ثم يقدم

المصدر: elbalad

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