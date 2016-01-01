رمضان عبد المعز: الصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء.. فيديو



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه فيما ورد عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، أن الصدقة واجبة على كل مسلم، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف.



واستشهد «عبد المعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، بما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث : «على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ ، قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ ، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف ، قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يأمر بالمعروف أو الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة».



وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

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وكان في بداية حلقة اليوم قد قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.اقرأ أيضًا..يغفل عنهما كثيرون.. رمضان عبد المعز: بـ أمرين يستجيب الله دعاءكوأشار «عبد المعز» إلى أنه فيما ورد عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء، منوهًا بأنه لابد من تصديق ذلك، لأننا إذا علمنا ما كان يفعله النبى -صلى الله عليه وسلم- في يومه، سنقول مستحيل انجاز هذا فى يومنا الآن.