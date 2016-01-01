حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 4 أغسطس



نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

نفى الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التعليم ، الانباء المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تزعم تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 4 أغطس 2020



حيث قال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الكلام غير صحيح تماما ، لافتا إلى ان الوزارة لم تحدد بشكل رسمي تاريخ محدد لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 حتى الان ، لان اعمال التصحيح والمراجعة و رصد الدرجات وتحديد الاوائل لم تنته في الكنترولات حتى الان



وأكد حجازي، أنه مازال العمل جاريا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء، لافتا الى انه من المتوقع ان تنتهي اعمال التصحيح في بعض الكنترولات اليوم بينما تستمر في البعض الاخر حتى غد الثلاثاء

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واوضح حجازي ، أن المشاركين في اعمال الكنترولات سينتظمون في عملهم حتى يوم وقفة عيد الاضحى ، ثم سيحصلوا على اجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الاعمال ثم يعودوا للعمل بعد العيد لانهاء اللمسات الاخيرة لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا و اعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليموشدد حجازي على جميع المؤشرات تؤكد أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2020 ، ستكون أعلى من العام الماضيوقال حجازي ، على أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.وشدد حجازي على مراعاة الدقة في أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الثانوية العامة من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلابوأشار إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.