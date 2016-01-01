مستشار الرئيس: فيروس كورونا مازال متواجدا وننتظر الشتاء |فيديو

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فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سبب تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر له عدة أسباب، منها جهود الدولة والقيادة السياسية، ودور الإعلام في توعية المواطنين.

وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن فيروس كورونا لم يختف، ومازالت هناك حالات مصابة، فالحذر واجب بشدة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى وإن قلت حدة المرض.

وأضاف أنه حتى وإن تحسنت الأوضاع في مصر، فإن الوباء مازال موجودا بالعالم، منوها إلى أن كل دول العالم منتظرة مرور فصل الشتاء القادم دون التعرض لموجة جديدة من الفيروس، متابعًا "إحنا مستبشرين خير، ولكن يجب أن نكون مستعدين، وحذرين".

وأوضح أنه مازال هناك حالات مصابة بفيروس كورونا، ومازال هناك انتشار للمرض لذلك الحذر واجب ويجب علينا اتباع الاجراءات الاحترازية، وأن نستمر فى كل الخطط الوقائية حتى نصل لمرحلة القضاء التام على فيروس كورونا، مضيفًا أن الوباء فى حالة حادة وشديدة ويعانى منه العالم كله.

المصدر: elbalad

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