موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسبابها وموعد ذروتها



موجة حارة تضرب البلاد موجة حارة تضرب البلاد

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء موجة حارة تضرب البلاد تستمر حتى نهاية الأسبوع وأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد.



قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، تبدأ هذه الموجة اعتبارا من يوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات حيث تسجل القاهرة 38 درجة خلال هذه الفترة وتتجاوز محافظات الصعيد 47 درجة، يصاحب ذلك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

قد يعجبك أيضا...

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، إلى أن التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد من فترة لأخري هي من سمات فصل الصيف الذي يشهد موجات حرارية مختلفة من حين إلى أخر يصاحب ذلك إرتفاع نسب الرطوبة.َوأكد أن الموجات الحارة هي موجات عادية لفصل الصيف ولا يوجد أي ظواهر جوية خلف هذا الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ذروة هذه الموجة تكون يومي الخميس والجمعة المقبلين.