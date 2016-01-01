تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء موجة حارة تضرب البلاد تستمر حتى نهاية الأسبوع وأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد.
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، تبدأ هذه الموجة اعتبارا من يوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات حيث تسجل القاهرة 38 درجة خلال هذه الفترة وتتجاوز محافظات الصعيد 47 درجة، يصاحب ذلك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.
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التعليقات على موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسبابها وموعد ذروتها
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