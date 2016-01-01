مستوطنون يهود يحرقون مسجدا قرب رام الله | صور



مستوطنون يهود يحرقون مسجدا قرب رام الله مستوطنون يهود يحرقون مسجدا قرب رام الله

في أحدث اعتداء لمتطرفين يهود على دور العبادة الاسلامية بـ الاراضي المحتلة، أشعل مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الاثنين، مسجدا بمدينة البيرة، قرب رام الله، الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وكتبوا عبارات عنصرية على جدرانه



الحادث أشعل الغضب بين اهالي مدينة البيرة من المسلمين الفلسطينيين، الذين سارعوا إلى إخماد النيران التي اندلعت بالمسجد، خوفا من ان تمتد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، قبل وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث



واثارت العبارات العنصرية المكتوبة بالعبرية غضب الأهالي، اذ هددهم المستوطنون اليهود المتطرفين من مرتكبي الحادث بـ "هدم المنازل؟" واصفين المسلمين بـ "الأعداء"

وتتواصل جرائم المستوطنين في حق الفلسطينيين وكانت اشد خطرا وأكثر حدة خلال عام 2019؛ حيث سجلت وقائع الاعتداء 256 هجوما، من بينها 50 نفذتها عصابات "دفع الثمن" الاستيطانية اليهودية الإرهابية.



