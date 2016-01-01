

برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية يعتبر من أبرز القوانين المتبقية لإصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، قبل إجراء إنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب المقبلة.



ونفى البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالى ، خاصه فى ظل بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء .



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم من المقرر أن يكون على أولويات مجلس النواب القادم ، خاصه وأن المواطنين لن تتحمل أعباء إضافية بعد تطبيق الغرامات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

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