10 معلومات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة 2020



نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2020 .. ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم بفارغ الصبر ، وسط حالة من القلق والترقب والاخبار المتضاربة عن موعد صدورها ومؤشراتها.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020 :



* سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بشكل رسمي بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

* نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي

* مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

*بعض الكنترولات تنتهي من التصحيح اليوم والبعض الاخر ينتهي غدا ... وتبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات

*العمل داخل الكنترولات مستمر حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى(حتى وقفة العيد الخميس القادم)

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* أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية* عقب انتهاء أعمال التصحيح تبدأ الكنترولات في مراجعة كراسات الإمتحان ورصد الدرجات ، ثم يتم تحديد الأوائل فى كل كنترول* تحديد أوائل الثانوية العامة 2020 يتم على مستوى كل كنترول ثم على مستوى الجمهورية* عند اختيار اوائل الثانوية العامة 2020 ، سيتم الاعتماد اولا على المجموع ، ثم على الحروف الأبجدية فى حالة ما إذا ثبت تساوي الطلاب فى مجموع الدرجات.* سيتم تقسيم نتائج ومجاميع الطلاب وتجهيز النتيجة لمرحلة تنسيق الجامعات من خلال تشريح المجاميع فى شكل مجمع تكرارى.*بعد اعتمادها رسميا .. سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هناhttp://www.moe.gov.eg/