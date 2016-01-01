نتيجة الثانوية العامة 2020 .. ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم بفارغ الصبر ، وسط حالة من القلق والترقب والاخبار المتضاربة عن موعد صدورها ومؤشراتها.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020 :
* سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بشكل رسمي بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.
* نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي
* مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.
*بعض الكنترولات تنتهي من التصحيح اليوم والبعض الاخر ينتهي غدا ... وتبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات
*العمل داخل الكنترولات مستمر حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى(حتى وقفة العيد الخميس القادم)
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التعليقات على 10 معلومات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة 2020
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