يمنح درجة البكالوريوس.. تعرف على برنامج المعلوماتية الطبية بحاسبات حلوان

طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان للعام الثانى، برنامج المعلوماتية الطبية بالكلية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية.
وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
و ُيعد البرنامج خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.
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