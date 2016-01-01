أسباب حرقة المعدة وأعراضها

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أسباب حرقة المعدة وأعراضها

تحدث حرقة المعدة عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك، وترتخي مجموعة من العضلات المحيطة بأسفل المريء للسماح بدخول الطعام والسوائل إلى معدتك ثم تعود العضلة للشد مرة أخرى.

ووفقا لموقع مايو كلينك تتضمن أعراض حرقة فَم المعدة:

- الإحساس بألم الاحتراق في الصدر بعد تناول الطعام وقد يَحدث أثناء الليل

- يزداد الألم سوءًا عندما ترقد أو عندما تنحني

- الإحساس بطعمِ مرارة، أو بطعمٍ حمضي في الفم

المصدر: مايو كلينك

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