المتعافون من كورونا يعانون في المستقبل.. تفاصيل

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يقول بروتوكول Covid-19 القياسي إن المريض العادي يتعافى في غضون أسبوعين ويمكن تصريفه، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن الحالات الحرجة يمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع للتعافي.



وينصح أن يبقى جميع المرضى المتعافين بالعزل المنزلي لبعض الوقت ويبلغون عن أي حالة صحية جديدة على الفور.



لا توجد بيانات كافية يمكن التحقق منها لمعرفة النسبة المئوية لمرضى Covid-19 الذين يعودون إلى المستشفيات الذين يعانون من حالات صحية خطيرة بعد الشفاء. لكن الدراسات في الصين وأماكن أخرى تعطي لمحة كافية عما قد يكون الآثار طويلة المدى لـ Covid-19.

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أشارت الدراسات إلى التصوير المقطعي المحوسب (CT) الذي أظهر تغيرات واضحة في رئتي مرضى Covid-19. تظهر رئتا الشخص السليم باللون الأسود في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب ، وتظهر تلك الخاصة بمرضى Covid-19 بقع رمادية تسمى عتامات الزجاج المطحون.يعتقد الباحثون أن هذه الأضرار التي لحقت بالرئتين يمكن أن تكون دائمة. وجد الباحثون في الصين عتامات الزجاج المطحون في أكثر من 70 في المائة من مرضى Covid-19.أثبتت دراسة أخرى في الصين أن ندوب الرئة هذه لا تقتصر على مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة ولكن تُرى حتى في المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض. كما أبلغ الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة عن نفس البقع على رئتيهم.يشكل المرضى الذين لا يعانون من أعراض غالبية ضحايا كوفيد 19. يأتي بعد ذلك مرضى Covid-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة. تم الإبلاغ عن الحالات الحرجة المباشرة في أقل من 15 في المائة من جميع مرضى Covid-19.هذه العتامات الزجاجية الأرضية هي في الواقع حطام وصديد. تتكون بسبب استجابة مناعية قوية لفيروس تاجي جديد ، سارس - CoV - 2. الحطام يجعل الرئتين أقل مرونة.هذه البقع مماثلة لتلك الموجودة في حالات السارس 2002-2003 ، الناجمة عن فيروس تاجي آخر. أظهر تأثير دراسة السارس على المرضى على مدى 15 عاما أن أكثر من ثلث المرضى مازال لديهم قدرة منخفضة على الرئة.ما يجعل Covid-19 أكثر خطورة من السارس هو أنه تم العثور على عدوى فيروس التاجي الجديدة تؤثر على الرئتين. في سارز و MERS ، عادة ما تتأثر إصابة واحدة فقط من الرئتين بعدوى فيروس التاجي.قلب ضعيفCovid-19 كونه مرضًا تنفسيًا يقلل من مستويات الأكسجين في جسم المرضى الخطرين. تؤدي مستويات الأكسجين المنخفضة في الجسم إلى زيادة الضغط على القلب. وخلصت هذه الدراسة إلى أن "مرض كورونافيروس 2019 مرتبط بعبء التهابي مرتفع يمكن أن يسبب التهاب الأوعية الدموية والتهاب عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب".يُفهم أن الفيروس التاجي المسبب لـ Covid-19 يسبب التهابًا في عضلات القلب. يحصل الفيروس على الوصول إلى خلايا عضلة القلب حيث يوجد بها عدد كبير من مستقبلات ACE2 ، والتي تم العثور عليها على أنها بوابات دخول SARS-CoV-2.ولوحظ أن القلب الضعيف مرتبط بكوفيد 19 حتى في المرضى في ووهان ، المركز المبكر لوباء الفيروس التاجي. أبلغ حوالي 20 في المائة من مرضى Covid-19 في ووهان عن تلف في القلب.. ولكن ، كما ذكرنا سابقًا ، لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن تلف عضلات القلب على المدى الطويل. لا يمكن الإجابة على السؤال حول ما إذا كان الضرر قابلًا للعكس أم لا رجوع عنه بسلطة في هذه المرحلة.ضرر على الدماغ والاطفاليعتمد الدماغ بشكل مفرط على الإمداد غير المقيد بالأكسجين بواسطة الأوعية الدموية. ما وجده الأطباء في مرضى Covid-19 هو أن العديد منهم يصابون بجلطات دموية ، والتي يمكن أن تسبب سكتة دماغية. لم يتم تشخيص السكتة الدماغية فقط بين كبار السن من مرضى Covid-19 ولكن أيضًا بين الشباب.يمكن أن يتسبب تخثر الدم في تلف شديد للأعضاء الأخرى أيضًا ، مثل الرئتين والقلب والكليتين. أثناء غسيل الكلى لبعض مرضى Covid-19 ، وجد الأطباء جلطات دموية تشق طريقها إلى آلات غسيل الكلى وتنسدها.من بين الآثار الأخرى المحتملة على المدى الطويل لـ Covid-19 على تعافي المرضى تشمل التأثير على القدرة الإدراكية العصبية ، وزيادة مستوى القلق واضطرابات نفسية وعقلية أخرى.