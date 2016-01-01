بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية،.. يحدث التهاب أو تورم في تجويف الأنف، عادة بسبب فيروس ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب البكتيريا أو الفطريات، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا أو مزمنًا.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية لـ الجيوب الأنفية...
- زيت اللافندر الأساسي
يحتوي زيت اللافندر الأساسي على مكونات مهمة تشمل monoterpenes ، geraniol ، linalool ، إلخ، وخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة تعمل ضد التهاب الجيوب الأنفية ، وفقًا لدراسة عام 2013 .
• قم بغلي وعاء من الماء ثم أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت اللافندر الأساسي.
• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة واستنشق البخار لمدة لا تزيد عن دقيقتين في المرة الواحدة.
• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت اللافندر مباشرة من الزجاجة أو صب بضع قطرات على كرة قطنية واستنشقها.
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