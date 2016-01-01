بدون تعب.. 3 طرق طبيعية لـ علاج الجيوب الأنفية



علاج الجيوب الأنفية علاج الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية،.. يحدث التهاب أو تورم في تجويف الأنف، عادة بسبب فيروس ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب البكتيريا أو الفطريات، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا أو مزمنًا.



وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية لـ الجيوب الأنفية...



- زيت اللافندر الأساسي

يحتوي زيت اللافندر الأساسي على مكونات مهمة تشمل monoterpenes ، geraniol ، linalool ، إلخ، وخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة تعمل ضد التهاب الجيوب الأنفية ، وفقًا لدراسة عام 2013 .

• قم بغلي وعاء من الماء ثم أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة واستنشق البخار لمدة لا تزيد عن دقيقتين في المرة الواحدة.

• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت اللافندر مباشرة من الزجاجة أو صب بضع قطرات على كرة قطنية واستنشقها.

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اقرأ ايضًا | أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاحزيت النعناع العطرييمتلك زيت النعناع العطري خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للتشنج والتي ثبت أنها تقلل من المخاط وتخفف من التهاب الجيوب الأنفية .• أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت النعناع العطري إلى وعاء من الماء الساخن.• غطي رأسك ووعاءك بمنشفة وتنفس في البخار.• قم بذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.• يمكنك أيضًا استنشاق رائحة زيت النعناع العطري مباشرةً.- خل التفاحيحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات وهو مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 والكالسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في علاج عدوى الجيوب الأنفية.يعمل عن طريق تخفيف المخاط وتنظيف الممرات الأنفية.• أضف ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ.• اشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.