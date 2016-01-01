

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة



الحلبة لها فوائد صحية عديدة منها تخفيض نسبة السكر فى الجسم وعلاج الام الحيض وطرد السموم من الجسم الا انها فى نفس الوقت تتسبب فى بعض المخاطر عند فئات معينة من الناس.



عرض موقع " Everydayhealth " اهم الاشخاص الممنوعين من تناول الحلبة الا اذا حصلوا على موافقة الطبيب المتابع للحالة.

- مرضى السكرى اصحاب الحالة المستقرة او اللذين يتناولون عقاقير طبية لان الحلبة فى هذه الحالة تخفض السكر بشكل اكبر من اللازم.

- مركبات الكومارين الموجودة بالحلبة تزيد من خطر النزيف بسرعة.

-نساء الحوامل من تناول الحلبة لأنه قد يؤثر على تقلصات الرحم

- مرضى الربو والحساسية الصدرية

- النساء المصابات بامراض السرطان التى تتاثر بالهرمونات .

