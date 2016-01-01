

كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق

عادة ما ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة و المشروبات المعينة على الريق فور الاستيقاظ حتى تتم الاستفادة منها بشكل كامل ، وتكون أفضل ما يدخل المعدة بعد ساعات النوم .



بحسب موقع هيلث لاين الطبي ، يمكنك اتباع عادة تناول مشروب صحي على الريق بشكل يومي لعلاج العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها حيث يستفيد الجسم من أكثر ما يدخل الجسم على معدة فارغة بشكل أفضل على مدار اليوم ، إليك أفضل المشروبات :



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1- الينسون : وهو يقوي المناعة وملين طبيعي ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض ، كما أنه يهدئ الأعصاب ويفتح الشهية .2- النعناع : وهو يساعد على تحسين حالة الجهاز الهضمي ويقلل من ألام المعدة والقولون والانتفاخات ، كما أنه ينظف البطن و يقلل من التوتر .3- الماء الدافئ بالليمون والعسل ، وهو صحي لكافة أعضاء الجسم حيث ينظف الكلى و الكبد ، ويطهر المعهدة ، ويخلصك من أعراض البرد مثل البلغم و السعال والاحتقان ، كما أنه يقوي المناعة و يعالج الإمساك .