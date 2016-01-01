كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق

عادة ما ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة و المشروبات المعينة على الريق فور الاستيقاظ حتى تتم الاستفادة منها بشكل كامل ، وتكون أفضل ما يدخل المعدة بعد ساعات النوم .
بحسب موقع هيلث لاين الطبي ، يمكنك اتباع عادة تناول مشروب صحي على الريق بشكل يومي لعلاج العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها حيث يستفيد الجسم من أكثر ما يدخل الجسم على معدة فارغة بشكل أفضل على مدار اليوم ، إليك أفضل المشروبات :
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