بعد ذبح الأضحية.. 5 خطوات سهلة وسريعة تخلصك من رائحة المنزل الكريهة



رائحة المنزل الكريهة رائحة المنزل الكريهة

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتظل انتشار روائح اللحوم في البيت، أمر غير مستحب لدى أغلبنا، فشواء تحضير لحم الأضحية في المطبخ، أو الذبح في المنزل، يتسبب في الكثير من الفوضى التي ينتج عنها الروائح غير المستحبة.



لذا تقدم الشيف غادة جميل طرقا للتخلص من تلك الروائح.



اعتمد كليًا على الخل والملح في تنظيف كل شيء، بداية من غسل اللحوم، حتى تنظيف المنزل لضمان التخلص من رائحة الدم.

قد يعجبك أيضا...

استخدام الخل والملح أيضًا في تنظيف الأرضيات وإزالة الشوائب، ويمكنك أيضًا إدخال الزيوت العطرية التي ترغبها على هذه المكونات أثناء التنظيف.بعد التنظيف بالمسحوق، قومي بالعملية نفسها ولكن باستبدال المسحوق هذه المرة، بوضع شرائح الليمون والنعناع المجفف لمسح الأرضيات. كذلك انثري شرائح الليمون في جنيبات المطبخ والمنزل.ثالثًا: الفانيليا والبيكنج صوداقومي بتحضير خليط من الفانيليا والبيكنج صودا مع الخل، ووضعه على أسطح ورفوف المطبخ لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح قومي بتنظيفها، ستعمل هذه المواد على امتصاص الروائح العنيدة للحوم الأضحية.رابعًا: الفحمضعى قطع الفحم غير المشتعل في جنيبات المطبخ لامتصاص الروائح الكريهة منه، وتأكد أن الأرضيات مجففة تمامًا من الماء.خامسًا: أوراق النباتات المجففةفوق أحد عيون البوتاجاز، قومي بحرق بعض من أوارق الميرمية المجففة أو أعواد القرفة أو القرنفل، وإن لم يتوفر لديك هذه النباتات، بإمكانك إشعال البخور ولكن احرص على اختيار رائحة مناسبة.​