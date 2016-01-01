يأتى الممبار فى مقدمة الأطعمة، التى يحبها عدد كبير من المصريين والعرب، ومن أشهر الأطباق التى يتم تقديمها فى احتفالات عيد الأضحى حيث يتمتع بمذاق لذيذ لا يقاوم.
ونقدم لكم طريقة عمل ممبار محشي برغل وخضراوات بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير ممبار محشي برغل وخضراوات
ممبار
فلفل ألوان
برغل
50 جرام دهن ضاني
جزر
بسلة
بصل
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التعليقات على بالبرغل والخضراوات.. وصفة غير تقليدية لعمل الممبار
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