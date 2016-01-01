بالبرغل والخضراوات.. وصفة غير تقليدية لعمل الممبار

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وصفة غير تقليدية لعمل الممبار

يأتى الممبار فى مقدمة الأطعمة، التى يحبها عدد كبير من المصريين والعرب، ومن أشهر الأطباق التى يتم تقديمها فى احتفالات عيد الأضحى حيث يتمتع بمذاق لذيذ لا يقاوم.

ونقدم لكم طريقة عمل ممبار محشي برغل وخضراوات بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ممبار محشي برغل وخضراوات
ممبار
فلفل ألوان
برغل
50 جرام دهن ضاني
جزر
بسلة
بصل

طماطم
ملح فلفل أسود
قرفة بودرة
حبهان
ورق لورا
جوزة الطيب بودرة
زيت
بقدونس مفروم

طريقة عمل ممبار محشي برغل وخضراوات
* انقعى الممبار فى ملح وفلفل وعصير ليمون
* فى إناء على النار اخلطى البصل والجزر والفلفل الألوان والبسلة والبرغل والدهن والطماطم والبقدونس والقرفة وجوزة الطيب
* احشي الممبار واسلقيه فى ماء مضاف له حبهان وورق لورا وبصلة وملح ثم بعد ذلك حمريه فى الزيت وقدميه.

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