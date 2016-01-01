طريقة مبتكرة لتحضير أطباق الدجاج أحلى من المطاعم

بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك يمكنك تحضير أطباق الدجاج لأطفالك على طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير أطباق الدجاج
- 4 حبات بصل حجم متوسط
- 1/2 كوب صويا صوص لايت
- 6 حبات جزر مقطعة شرائح
- 4 حبات صغيرة فليفلة حلوة خضراء مقطعة شرائح
- 4 فصوص ثوم مفروم
- 3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
- 1 كيلو صدر دجاج
- ملح وفلفل
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