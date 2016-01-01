طريقة مبتكرة لتحضير أطباق الدجاج أحلى من المطاعم

طريقة التحضير لأطباق الدجاجفى وعاء على النار به قليل من الزيت يقطع البصل ونضيف عليه الثوم المهروس وقطع الدجاج ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.نضيف الجزر والفلفل على الدجاج ونحرك وبعد أن ينضج الخضار نضيف الصويا صوص ونحركها دقيقتين.

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