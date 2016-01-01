طريقة مبتكرة لتحضير أطباق الدجاج أحلى من المطاعم

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أطباق الدجاج أحلى من المطاعم

بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك يمكنك تحضير أطباق الدجاج لأطفالك على طريقة الشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير أطباق الدجاج

- 4 حبات بصل حجم متوسط
- 1/2 كوب صويا صوص لايت
- 6 حبات جزر مقطعة شرائح
- 4 حبات صغيرة فليفلة حلوة خضراء مقطعة شرائح
- 4 فصوص ثوم مفروم
- 3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
- 1 كيلو صدر دجاج
- ملح وفلفل

طريقة التحضير لأطباق الدجاج
فى وعاء على النار به قليل من الزيت يقطع البصل ونضيف عليه الثوم المهروس وقطع الدجاج ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.
نضيف الجزر والفلفل على الدجاج ونحرك وبعد أن ينضج الخضار نضيف الصويا صوص ونحركها دقيقتين.

المصدر: elbalad

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