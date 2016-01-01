تعرف على مواعيد العمل الجديدة لمنافذ خدمات الاتصالات

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تعرف على مواعيد العمل الجديدة لمنافذ خدمات الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءً من غدا الأحد لتكون من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١٠ مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ١٠مساءً.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة بالعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

المصدر: اخبار اليوم

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