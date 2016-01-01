أصبحت الكمامت أمر إلزمي في الكثير من الدول للوقاية من فيروس كورونا، الذي ضرب العالم بداية العام الحالي، ومن هنا قرر مهندس إسباني، تصميم كمامة ذكية-على حد وصفه، للوقاية بمواصفات محددة.
فقد اطلق المهندس الإسباني الذي اخترعها Álvaro González Romero-Domínguez عليها اسم «كليو»، وتتميز بإنها دائمة الاستخدام وشفافة وذاتية التعقيم، ومزودة بمقياس لجودة الهواء، ومزودة بمايكرو يسمح لمستخدمها بالتحدث مع مجسّ للاستماع، كأنه غواص أو رائد فضاء.
يتحدث المهندس وفقاً للتقارير الصحفية عن الكمامة قائلاً إن الكمامة أصبح لها منصات بمواقع التواصل، تسمح للناس برؤية بعضهم والتحدث في ما بينهم من دون صعوبات.
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التعليقات على كأنك رائد فضاء.. كمامة ذكية تظهر في إسبانيا مزودة بمقياس لجودة الهواء (السعر 292 دولار)
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