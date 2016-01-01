

الملياردير إيلون موسك: تويتر سيئ ولم أسمع بفيسبوك منذ سنوات الملياردير إيلون موسك: تويتر سيئ ولم أسمع بفيسبوك منذ سنوات

يعد إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مستخدم غزير على تويتر، وواحد من أشهر الرؤساء التنفيذيين على منصة التواصل الاجتماعي.







ومع ذلك، يبدو أن لدى موسك علاقة حب وكراهية مع Twitter، ففي الماضي، قال إنه سيحذف حسابه، واختفى لبضعة أيام ولكنه دائمًا ما يعود، والآن، يعتقد أن تويتر سيء أو على الأقل هذا ما غرد به.

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إذا كان لمؤسس تسلا للسيارات الكهربائية علاقة حب وكراهية مع Twitter، فربما تكون الكراهية كلها عندما يتعلقالأمر بفيسبوك، وقال ردا على مستخدم تويتر بأنه أفضل من فيسبوك، وأنه لم يسمع هذا الاسم منذ سنوات.في وقت سابق من هذا العام في مايو، انتقد موسك Facebook، ورد عليه رئيس الذكاء الاصطناعي على فيسبوك، وقال إن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لم يفهم ما هو الذكاء الاصطناعي.ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها شخص ما موسك بعدم فهم ما هو الذكاء الاصطناعي، كما وصف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في الماضي آراء موسك بشأن الذكاء الاصطناعي بأنها غير مسؤولة إلى حد ما".في عام 2017، قال موسك إن فهم زوكربيرج لمستقبل الذكاء الاصطناعي محدود جدًا، وفي فبراير من هذا العام، غرد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بشأن Facebook، قائلًا: "DeleteFacebook".أما موسك، فقد حذف حسابه على فيسبوك عام 2018، وقال في تغريدة: "إنه ليس بيانًا سياسيًا ولم أفعل ذلك لأن أحدهم تجرأ على فعل ذلك، فقط لا أحب Facebook، آسف"، كما حذف صفحات فيسبوك من Tesla و SpaceX - شركتيه البارزين - أيضًا.