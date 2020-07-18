

كورونا يلغي احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو كورونا يلغي احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو

أعلنت بلدية ريو دي جانيرو أنها ألغت احتفالات رأس السنة التقليدية في المدينة التي تجمع ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا لمتابعة عرض الألعاب النارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت هيئة السياحة في ريو دي جانيرو أن هذا النوع من حفلات رأس السنة "لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن من دون توافر لقاح".



وستعرض هيئة السياحة في الأيام المقبلة على رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة من دون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون.

قد يعجبك أيضا...

وكان رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس أعلن، الجمعة، إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس كورونا المستجد.ولم يحدد موعد جديد للكرنفال لكنه قد يقام في نهاية مايو/أيار أو مطلع يوليو/تموز 2021.وأعلنت ساو باولو أيضا إلغاء الاحتفالات برأس السنة ومسيرة المثليين وهي من الأكبر في العالم.وتوفي حتى الجمعة في ريو دي جانيرو 12654 شخصا بسبب كورونا، من أصل 85238 في كل أرجاء البلاد البالغ عدد سكانها 212 مليونا.والبرازيل هي ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة مع نحو 2,3 مليون إصابة، وفق الأرقام الرسمية.