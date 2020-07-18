أعلنت بلدية ريو دي جانيرو أنها ألغت احتفالات رأس السنة التقليدية في المدينة التي تجمع ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا لمتابعة عرض الألعاب النارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت هيئة السياحة في ريو دي جانيرو أن هذا النوع من حفلات رأس السنة "لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن من دون توافر لقاح".
وستعرض هيئة السياحة في الأيام المقبلة على رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة من دون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كورونا يلغي احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق