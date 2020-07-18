باحثون: الإفراط في استخدام مطهر ومعقم اليدين يؤدي لالتهاب الجلد

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باحثون: الإفراط في استخدام مطهر ومعقم اليدين يؤدي لالتهاب الجلد

كشف فريق من الباحثين في الهند عن بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام معقمات اليد.

وأكد الباحثون أن استخدام معقمات اليد بكميات محدودة يصبح مثمرا في التعامل مع الجراثيم والبكتيريا بينما الإفراط يؤدي إلى تهيج الجلد وحالات التهاب الجلد المزمنة.

وبحسب تقارير طبية، تعتبر مطهرات الكحول فعالة في القضاء على انتشار المرض.

وهناك ادعاءات بأن الاستخدام المفرط يؤدي لمشاكل جلدية شديدة مثل التهاب الجلد اليدوي ومشاكل جلدية مثل الجفاف الشديد والحرق واحمرار الجلد مع تشقق الجلد أو النزيف.

كما توصل الباحثون إلى أن التلوث الكيميائي يمكن أن يلعب دورًا مروعًا إذا تم استخدامه بشكل مفرط، حيث من الممكن أن تكون المكونات الكيميائية الموجودة في مطهرات اليد مفيدة أو مخيفة في بعض الأحيان.

المصدر: الوطن

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