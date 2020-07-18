كشف فريق من الباحثين في الهند عن بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام معقمات اليد.
وأكد الباحثون أن استخدام معقمات اليد بكميات محدودة يصبح مثمرا في التعامل مع الجراثيم والبكتيريا بينما الإفراط يؤدي إلى تهيج الجلد وحالات التهاب الجلد المزمنة.
وبحسب تقارير طبية، تعتبر مطهرات الكحول فعالة في القضاء على انتشار المرض.
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التعليقات على باحثون: الإفراط في استخدام مطهر ومعقم اليدين يؤدي لالتهاب الجلد
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