

أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر.. وجرام 21 يقترب من 850 جنيهًا أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر.. وجرام 21 يقترب من 850 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث صعد الجرام بقيمة جنيها وحدا، مقارنة بأسعار أمس.



وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 849 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا، أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 970 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيهًا.

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