

بورصة أبوظبي تختتم تعاملات اليوم 26 يوليو بارتفاع المؤشر العام للسوق بورصة أبوظبي تختتم تعاملات اليوم 26 يوليو بارتفاع المؤشر العام للسوق

اختتمت بورصة أبوظبي، تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.57% رابجاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة.



وبلغ حجم التداول بختام التعاملات 54.7 مليون سهم، بقيمة 81.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1217 صفقة.



وصعدت 5 قطاعات ببورصة ابوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 4 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%.وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.02%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.32%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 20 مليون درهم.