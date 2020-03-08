اختتمت بورصة أبوظبي، تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.57% رابجاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات 54.7 مليون سهم، بقيمة 81.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1217 صفقة.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة ابوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بورصة أبوظبي تختتم تعاملات اليوم 26 يوليو بارتفاع المؤشر العام للسوق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق