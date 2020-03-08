أسعار الدولار ترتفع في بنكين مع نهاية تعاملات الأحد

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أسعار الدولار ترتفع في بنكين مع نهاية تعاملات الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار في بنكين مقابل الجنيه، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي- آخر يوم تعاملات في الأسبوع الماضي، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك العربي الإفريقي إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوى

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