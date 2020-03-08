كشفت الحكومة اليوم الأحد، عن المنتجات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك، فضلًا عن قيمة الخصم على كل سلعة وسعرها بعد الخصم.
وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.
ويستطيع المواطن التمتع بالخصومات، من خلال المتاجر والشركات التي شاركت بالمبادرة، كما يمكن التسوق من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة من هنا
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التعليقات على تخفيضات تصل لـ 9 آلاف جنيه.. ننشر قائمة منتجات مبادرة "مايغلاش عليك"
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