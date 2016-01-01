سبب غياب محمد صلاح عن مباراة نيوكاسل

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محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سر غياب لاعبنا المصري محمد صلاح عن تشكيل الريدز لمباراته اليوم أمام نيوكاسل في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ليفربول في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة:" نرغب في وجود الرغبة واللياقة البدنية لدى اللاعبين، نريد أن نستخدم كافة العناصر في قائمة الفريق وأنا متحمس لمشاهدة مباراة الليلة."

وأضاف:" لا يعني هذا أن اللاعبين الجالسين على دكة البدلاء ليست لديهم تلك الرغبة، بالعكس، لطالما تواجدت تلك الرغبة فيهم طوال الوقت.

ويجلس صلاح رفقة زملائه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وألكسندر أرنولد على دكة بدلاء ليفربول اليوم.

المصدر: elbalad

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