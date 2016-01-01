فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق

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صورة الخبر: فايلر
فايلر

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبلغ لجنة التخطيط أنه ليس في حاجة لعودة كلا من ناصر ماهر وصلاح محسن في الموسم الجديد.



وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "فايلر يرى الأفضل استمرار إعارتهم في فريق سموحة، خصوصًا أن الثنائي يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق ومشاركتهم مستمرة".

وأضاف:" ناصر ماهر لم يحسم موقفه من الاحتراف الخارجي، ولازال لديه عرضا من نادي ناسيونال ماديرا".



وتابع:" فايلر يريد إعطاء اللاعبان فرصة المشاركة في الدوري بشكل أكبر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحكم عليهم بشكل أفضل، خصوصا ان توقف الدوري أربك حساباته ولم يستطع متابعة الثنائي بالشكل المطلوب".

وأكمل:" الأهلي استقر على عودة الثنائي محمد شريف المعار إلى إنبي وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء اعارتهم، خصوصا بعد ما ظهروا بمستوى جيد في الفترة السابقة قبل توقف الدوري".

المصدر: elbalad

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