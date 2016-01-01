أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبلغ لجنة التخطيط أنه ليس في حاجة لعودة كلا من ناصر ماهر وصلاح محسن في الموسم الجديد.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "فايلر يرى الأفضل استمرار إعارتهم في فريق سموحة، خصوصًا أن الثنائي يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق ومشاركتهم مستمرة".
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التعليقات على فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق
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