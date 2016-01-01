يخضع الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام لعدة اختبارات، أبرزها "الكشف الطبي"، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط.
ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
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التعليقات على للمتقدمين لكلية الشرطة.. هل يحق للطالب إعادة الكشف الطبى بعد الرسوب
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