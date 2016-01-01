أفادت مصادر عسكرية بتعرض قاعدة الوطية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا لغارات جوية أمس السبت، من قبل طيران مجهول.
ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن الضابط في أمن غريان محمود الشارد إن طيرانا حربيا مجهولا حلق على علو منخفض على مدينة غريان واتجه صوب القاعدة ليسمع دوي 3 انفجارات قوية وسط القاعدة.
وأضاف أن الغارات استهدفت مخزنا للسلاح والذخائر وغرفة عمليات بالقاعدة، مشيرا إلى أن مضادات أرضية من عيار ”23“ انطلقت من مفارز مسلحة موجودة لتأمين القاعدة للرد على القصف الجوي.
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التعليقات على طيران مجهول.. أنباء عن قصف قاعدة الوطية في ليبيا وخسائر كبيرة لـ الوفاق ومرتزقة تركيا
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